Участникам отмененного пробного ВНО вернули 70% уплаченных средств

По состоянию на 1 октября 2020 года Министерство образования и науки совместно с "Приватбанком" вернули средства за пробное ВНО 149 611 участникам.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Сумма возвращенных средств - 36,69 млн грн, что составляет 69,9% от общей суммы (52,45 млн грн).

В министерстве напомнили, что средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в "Приватбанк" для их возвращения 218 663 участникам.

Минфин будет и в дальнейшем регулярно информировать о возврате средств через "Приватбанк". Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделения "Приватбанка".