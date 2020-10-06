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"Укрзализныця" назначила нового главу филиала по пассажирским перевозкам

На должность директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализыця" назначен Александр Перцовский.

Как сообщили в "Укрзализыце", Перцовский занимает эту должность с 1 октября, передает БизнесЦензор со ссыклой на ЦТС,

В конце сентября председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщил, что предложил кандидатуру Перцовского набсовету на должность руководителя пассажирских перевозок.

Перцовский до последнего времени занимал должность первого заместителя гендиректора "Укрпошты", ранее он работал руководителем по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL.

Как сообщалось, в конце сентября стало известно, что руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении.

Автор: 

призначення (1149) Укрзалізниця (4813) вагони (664) пасажиропотік (541)


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А він в старшій групі дитсадочку чи вже в школу пішов?
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06.10.2020 17:11 Відповісти
так 30% пыльговики і не нормовано раз.20% зайці.бюджет не повертає за пільговиків 5млрд грн.тому за що вагони нові? всі хочуть халяву.в троллейб в Черкасах 70% пільговики.а за що покупку тролейбуса робить якщо в білет він не вбитий.монетизація пільг пенсіонерам.напр на 10проїздів в місяць.бо зараз нечесно.якщо пенс їздить в 10раз частіше то в 10раз більше дотується.адже дотується проїзд а не людина.всим одну суму на руки.а краще тільки в кого пенсія менше середньої 3тис.і не працює пенсіонер.в райцентрах пільга 1день в тиждень.і селах
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06.10.2020 17:19 Відповісти

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