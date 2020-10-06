"Укрзализныця" назначила нового главу филиала по пассажирским перевозкам

На должность директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализыця" назначен Александр Перцовский.

Как сообщили в "Укрзализыце", Перцовский занимает эту должность с 1 октября, передает БизнесЦензор со ссыклой на ЦТС,

В конце сентября председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщил, что предложил кандидатуру Перцовского набсовету на должность руководителя пассажирских перевозок.

Перцовский до последнего времени занимал должность первого заместителя гендиректора "Укрпошты", ранее он работал руководителем по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе компании DHL.

Как сообщалось, в конце сентября стало известно, что руководитель филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Максим Миняйло написал заявление об увольнении.