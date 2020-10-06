Производитель "Жигулей" сократит рабочую неделю из-за падения спроса

Российское АО "АвтоВАЗ" планирует ввести сокращенный четырехдневный режим работы с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев.

Как сообщили в пресс-службе компании, такое решение связано с негативным прогнозом российского авторынка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Принято решение, что в режиме полной рабочей недели останется только линия В0, а также ограниченное количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы линии В0 и производств с непрерывным циклом, разработки новых проектов и поддержания жизнедеятельности завода", – сообщили в компании.

Российский "АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и до конца текущего года - Datsun, производство которого в РФ будет свернуто. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.