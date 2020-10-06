Урожай зерновых превысил 40 миллионов тонн, – Минэкономики

По состоянию на 5 октября украинские сельхозпроизводители собрали почти 53 млн тонн основных культур с площади 17,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 40,7 млн тонн с площади около 11 млн га (71% к прогнозу).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор.

В разрезе культур собрано:

проса - 198 тыс. тонн с площади 107,7 тыс. га (72%);

гречихи - 85,7 тыс. тонн с площади 65,3 тыс. га (83%);

подсолнечника - 8,3 млн тонн с площади 4,4 млн га (69%);

сои - 1,3 млн тонн с площади 650,5 тыс. га (49%);

кукурузы - 5,03 млн тонн с площади 1,1 тыс. га (20%).

Сахарной свеклы накопано 822,2 тыс. тонн на площади 18,3 тыс. га (8%).

За последнюю неделю больше собрали урожая в Полтавской (631,5 тыс. тонн), Винницкой (420,3 тыс. тонн), Сумской (388,7 тыс. тонн), Черниговской (385,06 тыс. тонн) и Харьковской (377,4 тыс. тонн) областях.

Кроме того, в Украине продолжается осенняя посевная кампания озимых культур.

Так, по состоянию на 5 октября украинские сельхозпроизводители уже посеяли 3,86 млн га основных озимых культур с прогнозируемых (47% к прогнозу). В частности, за неделю засеяно 1,6 млн га площади.

В разрезе культур:

пшеницы - 2,9 млн га (47% к прогнозу);

ячменя - 177,4 тыс. га (19% к прогнозу);

ржи - 68,9 тыс. га (52% к прогнозу);

рапса - 721 тыс. га (71% к прогнозу).

Среди лидеров по темпам сева за неделю - Запорожская (169,8 тыс. га), Полтавская (155,4 тыс. га), Волынская (141,1 тыс. га) и Харьковская (140,8 тыс. га) области.