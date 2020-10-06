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Минфин повысил ставки по облигациям внутреннего займа

Минфин повысил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 6 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,24 млрд грн, по сравнению с 2,04 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин удовлеворил все 5 поданных заявок на покупку трехмесячных ОВГЗ в гривне на общую сумму 1,57 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,19% годовых, тогда как в конце сентября Минфин ограничивал ставки по таким бумагам на уровне 7%.

Облигации сроком обращения 1 год были размещены на 1,1 млрд грн под 9,89%, тогда как неделей ранее они размещались под 9,5% годовых.

Трехлетние ОГВЗ размещены на 728,55 млн грн под 10,95% годовых. В начале сентября Минфин размещал такие бумаги под 10,46%.

Кроме того, Минфин привлек $135,34 млн от размещения шестимесячных облигаций в долларах США под 3,39% годовых. В сентябре годичные долларовые ОВГЗ размещались под 3,5%.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 29 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,04 млрд грн. Львиную долю средств принесли семимесячные ОВГЗ, благодаря повышению ставки по ним до 8% годовых. По другим облигациям ставки также несколько выросли, но это не отразилось на спросе.

Автор: 

держборг (1098) Мінфін (2951) ОВДП (815) облігації (1478)


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Если ставка в валюте 3,4% годовых, то зачем платить миллиарды 10,5% в гривне , если курс стабильный-за пять лет выше 28,5 не было, а если будет то платить 3% плюс % девальвации, только что бы деньги не девальвировали надо каб.мину и депутатам с президентом меньше воровать в бюджете и сберережения населения во время банковских "кризисив"за который заплатил народ опять же с бюджет, только залог за кредиты на 100 миллрд. $ растащили.
А с экономленные деньги потратить на развитие нарола, а щначит страны - финансиррвание образования и медицины , даже не потратить а проинвестировать.
Вопрос кончно риторический, бандюки такого ни когла не сделают.
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06.10.2020 22:35 Відповісти
за последние 10 лет из украины было выведено 67 млрд долларов= 1,9 ТРИЛЛИОНА грн а госдолг вырос на 100% а инвеситировали в страну всего то за 10 лет 32 миллиард,но из них с 2010 по 2014-24 миллирд долл
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07.10.2020 11:24 Відповісти
ставки по ОГВЗ на уровне 9,6% но вот нашка "элита" покупала полгода назад по 15% А ПРИ ПОТРОШЕНКО ПОД 19% а ЮДЯ та вообще выпускала под 25% а теперь ты пересечный " несёшь в банк свои 5000 грн на депозит под 5% вот такие мы все равные украинцы.. да и обычному укру купить ОГВЗ НЕВОЗМОЖНО только с 300.000 грн начинаются продажи
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07.10.2020 11:19 Відповісти

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