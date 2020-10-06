Минфин повысил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 6 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,24 млрд грн, по сравнению с 2,04 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин удовлеворил все 5 поданных заявок на покупку трехмесячных ОВГЗ в гривне на общую сумму 1,57 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 7,19% годовых, тогда как в конце сентября Минфин ограничивал ставки по таким бумагам на уровне 7%.

Облигации сроком обращения 1 год были размещены на 1,1 млрд грн под 9,89%, тогда как неделей ранее они размещались под 9,5% годовых.

Трехлетние ОГВЗ размещены на 728,55 млн грн под 10,95% годовых. В начале сентября Минфин размещал такие бумаги под 10,46%.

Кроме того, Минфин привлек $135,34 млн от размещения шестимесячных облигаций в долларах США под 3,39% годовых. В сентябре годичные долларовые ОВГЗ размещались под 3,5%.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 29 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 2,04 млрд грн. Львиную долю средств принесли семимесячные ОВГЗ, благодаря повышению ставки по ним до 8% годовых. По другим облигациям ставки также несколько выросли, но это не отразилось на спросе.