В Черновцах запустили сервис безналичной оплаты проезда в троллейбусах. ФОТО

Городской совет Черновцов совместно с Mastercard и "Ощадбанком" запустили комплексное решение для приема безналичных платежей за проезд в муниципальном электротранспорте города.

Как сообщает пресс-служба горсовета, теперь пассажиры всех городских троллейбусов могут оплатить проезд у кондуктора с помощью мобильного валидатора, на стационарном терминале в салоне троллейбуса, а также через смартфон с помощью приложения EasyWallet UA, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в рамках реализации проекта во всем муниципальном транспорте города установлены стационарные и мобильные валидаторы для безналичной оплаты проезда платежной или транспортной картой, гаджетом с NFC, оборудование городских троллейбусов специальными bluetooth-считывателями для оплаты проезда из приложения на смартфоне, а также запуск многофункциональной карточки черновчанина.

Всего установлено 67 стационарных валидаторов, после оплаты проезда с помощью банковской карты, смартфона с NFC, транспортной карты или карты черновчанина, они будут распечатывать чек, на котором указана стоимость проезда, дату и время.

Кроме того, все троллейбусы Черновцов обеспечены 60 мобильными валидаторами у кондукторов, которые также позволяют принимать оплату карточкой с чипом. После успешной оплаты кондуктор распечатает и выдаст чек.

Также все троллейбусы оборудованы специальными bluetooth-считывателями (датчиками), которые распознают пассажиров с установленным приложением EasyWallet UA на смартфоне, как только их владельцы входят в троллейбус. После оплаты электронный билет в виде QR-кода сохраняется в приложении и действует 60 минут с момента покупки и дает право на один проезд.

"Ощадбанк" выступает банком-эквайером проекта и эмитентом карточки черновчанина.