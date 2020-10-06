Зеленский подписал закон об ограничении начислений по микрокредитам

Президент Владимир Зеленский подписал закон о распространении действия закона "О потребительском кредитовании" на кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, а также на займы, размер которых не превышает одну минимальную зарплату (5 тыс. грн).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, после вступления закона в силу максимальная сумма начисленных штрафов и пени по микрокредитам не сможет превышать двойную сумму полученного кредита. Закон также предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредитам может меняться в худшую для клиента сторону.

Кроме того, после вступления закона в силу через три месяца со дня его опубликования финкомпании будут обязаны указывать, в том числе и в рекламе, реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента.

"В 2019 году средняя сумма кредита физлица составляла 3 711 грн. Так как требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных – непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить в десятки раз долг человека", – пояснила руководитель управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ Ольга Лобайчук.

Закон также запретит финкомпаниям указывать процентные ставки, которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита потребителем и может поставить заемщика в затруднительное финансовое положение.

Согласно документу, договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, в том числе полную процентную ставку, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, ориентировочную общую стоимость кредита, график платежей, а также информацию о санкциях в случае просрочки.

Кроме этого, финансовой компании нельзя будет менять условия договора в одностороннем порядке.

Согласно сообщению, НБУ планирует установить требование к финансовым компаниям размещать существенные характеристики кредитных продуктов на своих сайтах, тем самым обеспечивать своевременное предоставление полной, точной и достоверной информации о финансовых услугах.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 15 сентября.