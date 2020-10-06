Коболев уверен в снижении цены газа зимой

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует снижение цен на газ будущей зимой.

Об этом Коболев сказал в ходе Ukrainian Energy Day, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы в "Нафтогазе", кто анализирует статистику и составляет прогнозы на будущее, уверены, что цена на газ упадет этой зимой", – отметил Коболев.

Он объяснил свой прогноз тем, что в газохранилищах находится рекордный объем газа в 28 млрд кубометров, и "необычность рекорда", по словам Коболева, объясняется тем, что большая часть газа принадлежит частным игрокам.

"Если весь этот объем направится украинским, а также европейским потребителям, то большая вероятность, что увидим ценовые сдвиги, и цены для украинских потребителей будут ниже, чем на европейских рынках", – разъяснил Коболев.

При этом он отметил, что компании закачали такое количество газа, чтобы обезопасить прохождение отопительного сезона, но также чтобы заработать дополнительные средства на разнице между летними и зимними ценами.

В то же время он обратил внимание, что снижение цены на газ будет иметь негативное влияние на украинские газодобывающие компании.

Как сообщалось, по оперативным данным АО "Укртрансгаз", Украина вошла в октябрь 2020 года с рекордными 28 млрд кубометров газа запасов в своих ПХГ. По состоянию на 30 сентября запасы достигли 28,05 млрд кубометров, или 90,6% общей проектной емкости хранилищ,

Коболев в начале октября допустил заполнение подземных хранилищ Украины в течение месяца до 100% их мощности.