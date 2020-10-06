Мировые авиакомпании не вернутся к прибыльности до 2022 года, – IATA

Мировые авиакомпании выйдут на положительный денежный поток не раньше 2022 года.

Это прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По оценкам IАТА, несмотря на сокращение расходов чуть более чем на 50% во втором квартале, компании потратили $51 млрд для поддержания своей деятельности, в то время как выручка упала почти на 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Во втором полугодии отрицательный денежный поток, как ожидается, достигнет $77 млрд, что эквивалентно почти $13 млрд в месяц, или $300 тыс. в минуту, несмотря на возобновление операций.

Кроме того, медленное восстановление авиаотрасли означает, что компании в следующем году продолжат в среднем тратить по $5-6 млрд в месяц, в результате чего отрицательный денежный поток в 2021 году составит $60-70 млрд.

"Исторически сложилось так, что денежные средства, генерируемые в пиковый летний сезон, помогают поддерживать деятельность авиакомпаний в течение менее насыщенных зимних месяцев. Катастрофические весна и лето в этом году, к сожалению, не создали никакой подушки безопасности" - отметил генеральный директор IАТА Александр де Жуньяк.

IАТА призывает правительства продолжать оказывать поддержку авиакомпаниям в предстоящий зимний сезон.

"Кризис оказался глубже и продолжительнее, чем кто-либо из нас мог представить, а первоначальные программы поддержки на исходе. Сегодня мы должны вновь забить тревогу. Если эти программы не будут заменены или продлены, последствия для и без того пострадавшей отрасли будут ужасными", - сказал Жуньяк.