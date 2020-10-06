Объединенную горно-химическую компанию возглавит бывший топ-менеджер "Карпатыгаза"

Кабинет министров согласовал назначение временно исполняющим обязанности председателя правления ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат, заместителя председателя Артура Сомова.

Как сообщили в пресс-службе ОГХК, соответствующее решение Кабмин принял 5 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сомов был назначен на должность заместителя исполняющего обязанности главы правления ОГХК 19 мая.

В 2017 году Сомов работал финансовым директором НЭК "Укрэнерго", до этого он был финансовым директором в компании "Карпатыгаз", оформленной на шведскую Misen Energy AB.

Некоторые исследования и СМИ связывают Misen с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, хотя в самой компании заявляли, что Фирташа и Бойко среди ее акционеров нет.

Как писал БизнесЦензор, в 2011 году "Укргаздобыча", когда ее возглавлял менеджер Фирташа – Юрий Борисов, подписала с "Карпатыгазом" договоры о совместной деятельности (СД) в сфере добычи газа. В результате компания стала крупнейшим партнером "Укргаздобычи" по договорам о СД.

При этом Фирташ традиционно имеет бизнес-интересы в титановой сфере – именно его компании контролировали Вольногорский горно-металлургический комбинат и Иршанский горно-обогатительный комбинат до создания ОГХК в 2014 году.

В 2003-2007 годах Сомов также работал финансовым директором в ООО "Газтек" (далее сменило форму на ЧАО "Газтек"), которое в тот период начало скупать облгазы, в итоге оказавшиеся в составе Group DF Дмитрия Фирташа.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества 2 октября сообщил об увольнении и. о. председателя АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса, назначение которого было согласовано Кабмином 22 июля.