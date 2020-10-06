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SkyUp будет летать из Киева в Запорожье в зимний период

SkyUp будет летать из Киева в Запорожье в зимний период

Авиакомпания SkyUp Airlines продолжит выполнять рейсы по маршруту Киев-Запорожье-Киев в зимний период.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, рейс будет осуществляться шесть раз в неделю: Киев-Запорожье – кроме субботы, Запорожье-Киев – кроме воскресенья.

Вылеты из Киева – в 19:50, из Запорожья – в 07:50 утра.

Цены на билеты из Киева стартуют от 550 грн, из Запорожья – от 533 грн.

Автор: 

Запоріжжя (513) Київ (4718) авіасполучення (2504) SkyUp (303)


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