SkyUp будет летать из Киева в Запорожье в зимний период
Авиакомпания SkyUp Airlines продолжит выполнять рейсы по маршруту Киев-Запорожье-Киев в зимний период.
Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Facebook, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, рейс будет осуществляться шесть раз в неделю: Киев-Запорожье – кроме субботы, Запорожье-Киев – кроме воскресенья.
Вылеты из Киева – в 19:50, из Запорожья – в 07:50 утра.
Цены на билеты из Киева стартуют от 550 грн, из Запорожья – от 533 грн.
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