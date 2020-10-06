"Укртранснафта" потратит еще 90 миллионов на аренду офиса в элитном бизнес-центре

ПАО "Укртранснафта" 7 августа заключило два соглашения с ООО "К.А.Н." об аренде офиса и паркинга на общую сумму 91,95 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В отчетах о сделках сообщается, что за указанную сумму на 35 месяцев арендовано:

за 84,98 млн грн – нежилое помещение площадью 2 449,5 кв. м на 6 этаже бизнес-центра "Сенатор" по ул. Московская, 32/2 (из расчета $28 за кв. м в месяц без НДС);

за 6,98 млн грн – паркинг на 15 мест (из расчета $480 за место в месяц с НДС).

Аренда будет оплачиваться заранее не позднее 12 числа каждого текущего месяца.

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На риэлторских сайтах есть данные об аренде офисов различной площади в "Сенаторе" по базовой ставке 750-1 110 грн за кв. м в месяц, что по курсу составляет $26-39 за "квадрат" без НДС.

В 2016 году "Укртранснафта" уже арендовала у ООО "К.А.Н." офис в "Сенаторе" на 50 месяцев за 47,1 млн грн. Площадь и цену компания тогда не указывала. А с января неизвестное количество паркомест в бизне-центре арендовали на семь месяцев за 1,23 млн грн.

В отчетах не указано никаких оснований для аренды офиса и паркомест в одном из самых роскошных бизнес-центров Киева. Напомним, до 2016 года "Укртранснафта" базировалась по ул. Алмазова, 18/7 на Печерске.

Закупка проведена без открытых торгов путем заключения соглашения с выбранным заранее участником по заранее определенному объекту.

ООО "К.А.Н." зарегистрировано на австрийскую "Деверо холдинг гмбх", а бенефициаром через нее указан киевлянин Александр Спектор. Директором украинской фирмы является Елена Букало.

Заказчиком строительства было ООО "К.А.Н. Девелопмент "Глеба Мурованского, Ольги Орловой, Елены Задорожной, Владимира Кочумы, Артема Танасиенко, Игоря Никонова и его же АО "ЗНВКИФ "Авант".

Игорь Никонов – известный застройщик и почетный президент группы компаний KAN Development, который ранее был первым заместителем председателя КГГА.

Напомним, в 2015 году государственную "Укртранснафту" возглавил экс-директор сети АЗС "Вик-ойл" Николай Гавриленко. Ранее он был совладельцем офшорной фирмы Turitella Corporation совместно с Андреем Адамовским, Игорем Филипенко и Андреем Малицким.