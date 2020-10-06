Началось строительство новой объездной дороги возле Днепра
На 7-километровом участке Южного обхода областного центра Днепра начались подготовительные работы по строительству новой магистрали.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает БизнесЦензор.
"Стартовали и работы по обустройству Южного обхода города Днепр. Все - за государственный счет. Новая дорога соединит Запорожскую трассу Н-08 с Южным мостом. Будет и развязка на новый аэропорт, строительство которого уже началось", - отметил Бондаренко.
Строительство Южного обхода Днепра разделено на 12 отдельных участков. Это и обустройство дорожного полотна, и лотков водоотвода и транспортных развязок и развилок.
Почти половину работ выполнили в прошлые годы. В частности, возвели мост на пересечении с автодорогой Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь.
Сейчас подрядчики готовят к устройству земляное полотно - на отрезке от границы Днепра до проезжей части железобетонного путепровода через улицу Мильмана. Там построят новую асфальтированную дорогу. Сейчас расчищают территорию вокруг и уплотняют почву.
Общая протяженность Южного обхода города Днепр - 7 км.
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