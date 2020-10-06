Украина подписала соглашения о помощи ЕС на 390 миллионов евро

В Брюсселе на полях 22-го Саммита Украина - Европейский Союз был подписан ряд документов о финансовой помощи ЕС для Украины на общую сумму 390 млн евро.

Подписание договоров состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского и президента Европейского совета Шарля Мишеля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, подписано Соглашение с Европейской комиссией о финансировании "Программы ЕС "Крепкие регионы". Документ призван способствовать борьбе Украины против гибридных угроз и дестабилизирующих ситуаций, например пандемии COVID-19, а также увеличению потенциала страны по развитию мира. Общий вклад ЕС в рамках Соглашения составляет 30 млн евро.

Также подписано соглашение с Европейской комиссией о финансировании проекта "Механизм развития гражданского общества Украины". Документ подразумевает помощь ЕС для укрепления демократии в Украине в размере 20 млн евро.

Кроме того, Украина и Еврокомиссия подписали Соглашение о финансировании программы "Климатический пакет для стабильной экономики: (CASE) в Украине". Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 10 млн евро.

Подписанное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" предусматривает выделение 300 млн евро кредита для термомодернизации общественных зданий в Украине.

Также подписано Гарантийное соглашение между правительством Украины и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошты)" на сумму 30 млн евро.