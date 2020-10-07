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Количество крупных налогоплатильщиков сократится на 20%, – Госналоговая

Количество крупных налогоплатильщиков сократится на 20%, – Госналоговая

По данным Государственной налоговой службы Украины, количество крупных налогоплательщиков в 2021 году сократится почти на 20% или на 254 предприятия - до 1,375 тыс. компаний.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госналоговой сообщает БизнесЦензор.

Как пояснили в налоговой, сокращение списка связано в связи со сменой критериев отнесения к категории крупных налогоплательщиков, как это указано в законе №466.

В частности, к таким плательщикам относятся юрлица с объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре отчетных квартала свыше 50 млн евро, или если сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в бюджет, помимо таможенных, уплаченных им, превышает 1,5 млн евро. Ранее критерии предполагали 1 млн евро налоговых и таможенных платежей, чтобы отнести компанию к крупным налогоплательщикам.

"В новый реестр не попали 535 налогоплательщика, которые ныне обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков Госналоговой и находятся в реестре-2020. В то же время реестр пополнился 281 новым крупным налогоплательщиком, из которых, в частности, 94 - предприятия торговли, 27 - финансовые и страховые учреждения", - говорится в сообщении.

Госналоговая служба утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год, в который вошли 1,375 тыс. субъектов хозяйствования.

податки (2475) податкова (347) Державна податкова служба (386)


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Да кто бы мог подумать , что такое произойдет . А вот 73% дебилов в Украине всем говорили , что хуже не будет.
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07.10.2020 11:08 Відповісти
С такой политикой ,сократится через год не на 20 а на 80 процентов.
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07.10.2020 12:37 Відповісти
Зеленого нелоха на нары!!!
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07.10.2020 14:58 Відповісти
та яка різниця,слухайте уЗеленського там казали буде зростання на 40% та кінець епохи бідності..
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07.10.2020 16:43 Відповісти

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