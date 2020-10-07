Количество крупных налогоплатильщиков сократится на 20%, – Госналоговая

По данным Государственной налоговой службы Украины, количество крупных налогоплательщиков в 2021 году сократится почти на 20% или на 254 предприятия - до 1,375 тыс. компаний.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госналоговой сообщает БизнесЦензор.

Как пояснили в налоговой, сокращение списка связано в связи со сменой критериев отнесения к категории крупных налогоплательщиков, как это указано в законе №466.

В частности, к таким плательщикам относятся юрлица с объемом дохода от всех видов деятельности за последние четыре отчетных квартала свыше 50 млн евро, или если сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в бюджет, помимо таможенных, уплаченных им, превышает 1,5 млн евро. Ранее критерии предполагали 1 млн евро налоговых и таможенных платежей, чтобы отнести компанию к крупным налогоплательщикам.

"В новый реестр не попали 535 налогоплательщика, которые ныне обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков Госналоговой и находятся в реестре-2020. В то же время реестр пополнился 281 новым крупным налогоплательщиком, из которых, в частности, 94 - предприятия торговли, 27 - финансовые и страховые учреждения", - говорится в сообщении.

Госналоговая служба утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год, в который вошли 1,375 тыс. субъектов хозяйствования.