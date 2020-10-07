Иванчик увеличил долю в "Астарте"

Основатель и CEO агрохолдинга "Астарта" Виктор Иванчик 2 октября приобрел через Albacon Ventures Limited 7,458 тыс. акций холдинга по средней цене PLN17 ($4,45 по текущему курсу) за акцию, увеличив свою долю в холдинге до 39,57% с 39,54%.

Согласно сообщению Astarta Holding NV на Варшавской фондовой бирже, Albacon Ventures по результатам сделки увеличила общий пакет акций до 9 млн 893,398 тыс. акций.

Курс акций 6 октября снизился на 1,1% – до PLN18,3 за шт.

Как сообщалось, "Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").