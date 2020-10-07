СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 15 миллиардов

Офисом Генпрокурора и СБУ прекращена деятельность масштабного "конвертационного центра" с оборотом в более 15 млрд гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора сообщает БизнесЦензор.

"К функционированию конвертационного центра были привлечены работники банковских учреждений и налоговых органов, нотариусы, а также физические лица от имени которых созданы юридические лица с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы, а в дальнейшем - Государственной налоговой службы, совместно с участниками транзитно-конвертационных групп, создали механизм незаконного формирования сумм налогового кредита по НДС субъектам хозяйственной деятельности реального сектора.

В частности, они несанкционированно вмешивались в работу электронного программного продукта, что привело к искажению процесса обработки информации и привело безосновательное формирование налогового кредита по НДС в особо крупных размерах.

Фигурантами производства использовалось более 500 субъектов хозяйственной деятельности.

В ходе расследования задокументированы факты причастности бывшего руководства Государственной налоговой службы к совершению указанных преступлений, которая давала возможность уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем использования уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС, в том числе, путем вмешательства в работу системы автоматизированного мониторинга оценки степени риска.

В результате такой деятельности государству нанесен миллиардные убытки.

Были проведены обыски по местам проживания причастных лиц, офисах, банковских учреждениях в ходе которых выявлено более 600 оттисков печатей юридических лиц с признаками фиктивности, оффшорных компаний, нотариусов, факсимиле, а также другие материалы и орудия совершения преступлений.

Предварительно, действия фигурантов уголовного производства квалифицированы по фактам злоупотребления властью или служебным положением; уклонения от уплаты налогов; легализации имущества, полученного преступным путем; несанкционированного вмешательства в работу электронно-вычислительных машин, а также финансирования терроризма (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 258-5 УК Украины).





