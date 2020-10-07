Минздрав подал на согласование концепцию eHealth

Министерство здравоохранения разработало и подало на согласование концепцию электронного здравоохранения, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"5 сентября мы начали работу над концепцией электронного здравоохранения. Мы наработали документ, передали на ознакомление министру здравоохранения. После согласования министром мы намерены направить его на согласование другим органам власти", - сказал он.

Замминистра добавил, что в Украине стартовала работа электронных медицинских заключений.

"В Украине стартовала работа электронных медицинских заключений. Мы запустили в eHealth модуль о рождении ребенка. Родители через портал "Дия" могут оформить девять медицинских услуг, в частности помощь при рождении. Технология позволяет масштабировать другие медицинские заключения в рамках системы, в том числе е-больничные", – сказал Кучер.

Замминистра также отметил, что Минздрав ведет работу по сотрудничеству с другими странами по развитию электронного здравоохранения.

"Мы ведем активную работу с посольством Великобритании в Украине по направлению кибербезопасности. Мы надеемся, что специалисты ГП "Электронное здоровье" будут привлечены к большой программе тестирования сервисов eHealth. Безопасность является приоритетом для нас. Также мы сотрудничаем с Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Они заинтересованы в наших технологиях и у них есть свой подход к развитию eHealth, который может быть интегрирован в Украине", - сказал Кучер.

Напомним, разработка системы электронного здравоохранения осуществлялась при финансовой и консультативной поддержке, в частности, USAID, Deloitte, EDGE/SURGe, SDC и других международных фондов, и доноров. Доноры отказались финансировать развитие системы электронного здравоохранения (eHealth), узнав, что система разрабатывается без утвержденной концепции ее развития.