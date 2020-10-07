МАУ отменяет рейсы в Ереван из-за обострения военного конфликта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет рейсы в Ереван (Армения) до 31 октября 2020 года из-за рисков для безопасности полетов в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МАУ сообщает БизнесЦензор.

Отмечается, что данное решение также синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины относительно существования в зоне конфликта высокого уровня рисков на неопределенный срок.

"МАУ будет внимательно следить за развитием событий и примет решение по выполнению дальнейших рейсов в Ереван в конце октября. МАУ рассчитывает возобновить выполнение рейсов в Армению после стабилизации ситуации. Определяющим фактором будет подтверждение высокого уровня безопасности полетов в данном регионе", - сообщает МАУ.

Ранее МАУ отменила ряд рейсов в Ереван 2 октября из-за армяно-азербайджанского конфликта.

Как сообщал БизнесЦензор, "Международные авиалинии Украины" в очередной раз переносит начало выполнения рейсов в Баку.