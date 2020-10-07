Глава Минэнерго Буславец инициирует рост доходов облэнерго, – СМИ

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

В распоряжении журналистов оказалось письмо Буславец от 28 сентября на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором она просит дать поручение независимому органу - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть утвержденные в августе "ставки доходности" на "старую" базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), которая была установлена на уровне 3%.

Увеличение ставки доходности "на старую базу" (то есть на то имущество, которое уже есть на балансе облэнерго), по мнению Буславец, позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасности поставок электроэнергии потребителям, а также упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетей.

"Принятые НКРЭКУ долгосрочные параметры регулирования, в частности, установление нормы дохода на "старую" регуляторную базу активов до 3%, не способствуют соответствующему привлечению инвестиций для развития сетей и, соответственно, удешевлению стоимости присоединения к ним", - отмечает Буславец.

1 октября Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть письмо Буславец.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия Буславец как "давление на НКРЭКУ". По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3% до 6%, на которых настаивают собственники облэнерго, это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

"Эти деньги облэнерго будут собирать со всех потребителей, в первую очередь - с промышленности. Так же это почувствуют на себе и небытовые потребители, то есть население, потому что рост тарифов будет заложен промышленностью в стоимость товаров", - отметил он.

26 августа НКРЭКУ приняла постановление, которым предусмотрено введение с 1 января 2021 стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (облэнерго). Тогда ставки доходности на новую базу активов облэнерго утвердили на уровне 16,74%, а на "старую" базу - 3%.

В Украине существуют 25 облэнерго - компаний, которые поставляют украинцам электроэнергию. Владельцами облэнерго являются структуры, связанные с Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, Виктором Медведчуком, Григорием Суркисом, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, российским бизнесменом Константином Григоришиным и бизнес-группой VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.