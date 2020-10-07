БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Глава Минэнерго Буславец инициирует рост доходов облэнерго, – СМИ

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

В распоряжении журналистов оказалось письмо Буславец от 28 сентября на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором она просит дать поручение независимому органу - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотреть утвержденные в августе "ставки доходности" на "старую" базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), которая была установлена на уровне 3%.

Увеличение ставки доходности "на старую базу" (то есть на то имущество, которое уже есть на балансе облэнерго), по мнению Буславец, позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасности поставок электроэнергии потребителям, а также упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетей.

"Принятые НКРЭКУ долгосрочные параметры регулирования, в частности, установление нормы дохода на "старую" регуляторную базу активов до 3%, не способствуют соответствующему привлечению инвестиций для развития сетей и, соответственно, удешевлению стоимости присоединения к ним", - отмечает Буславец.

1 октября Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть письмо Буславец.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия Буславец как "давление на НКРЭКУ". По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3% до 6%, на которых настаивают собственники облэнерго, это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

"Эти деньги облэнерго будут собирать со всех потребителей, в первую очередь - с промышленности. Так же это почувствуют на себе и небытовые потребители, то есть население, потому что рост тарифов будет заложен промышленностью в стоимость товаров", - отметил он.

26 августа НКРЭКУ приняла постановление, которым предусмотрено введение с 1 января 2021 стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (облэнерго). Тогда ставки доходности на новую базу активов облэнерго утвердили на уровне 16,74%, а на "старую" базу - 3%.

В Украине существуют 25 облэнерго - компаний, которые поставляют украинцам электроэнергию. Владельцами облэнерго являются структуры, связанные с Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, Виктором Медведчуком, Григорием Суркисом, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, российским бизнесменом Константином Григоришиным и бизнес-группой VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

обленерго (330) електроенергія (4373) Електрика (1243) Мінекоенерго (58) Буславець Ольга (78)
"..Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей"

бедность закончилась - пора зебилам оплачивать свой "выбор"))
показати весь коментар
07.10.2020 13:54 Відповісти
ну там,походу все доплачивать будут.
даже,ты порохоскот.хоть ты и не выбирал зельоную плесень.
и даже я.но со 75% дисконтом))))
показати весь коментар
07.10.2020 16:58 Відповісти
Пішла деолігархізація від Зеленського. Уряд працює сугубо на одного Олігарха на енергоринку,
показати весь коментар
07.10.2020 14:04 Відповісти
Охметовская обезьяна
показати весь коментар
07.10.2020 17:04 Відповісти
Не ну а чо? При Порохе ж вам дорого и плохо все было.

Нате получайте. Как и обещал ЗЕ.
показати весь коментар
07.10.2020 21:24 Відповісти
ради справедливости, надо бы зелохам спецтариф за голос на выборах ввести,но разве ж они признаются...
показати весь коментар
08.10.2020 00:29 Відповісти
Будет скоро как в Киргизии......
показати весь коментар
08.10.2020 00:55 Відповісти
НКРЭКУ одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 30%. Вот вам и источник поступлений. Как всегда, все оплатит потребитель, т.е. - народ. Классный менеджмент, напрягаться руководству Минэнерго не надо, знай себе, повышай тарифы. Дурачки выбрали дурачка, обещавшего снизить "грабительские" тарифы и обманувшего их. Жуйте теперь это зеленное ..., пока глаза не вылезут.
показати весь коментар
08.10.2020 01:05 Відповісти

