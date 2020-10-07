Нацбанк обнародовал обновленный график введения новых требований к банкам

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал сроки внедрения обновленных регуляторных требований к банкам на 2021 – 2024 годы.

Как сообщает пресс-служба НБУ, изменения основаны на международных стандартах регулирования деятельности банков, определенных Базельским комитетом и директивами ЕС, передает БизнесЦензор.

"Указанные требования сфокусированы на обеспечении достаточного уровня капитала и ликвидности, ведь это является залогом платежеспособности и надежности банка. Для обеспечения сохранности средств вкладчиков и других кредиторов, регулятор должен удостовериться, что все существенные риски, присущие деятельности банка, покрытые капиталом. Именно капитал призван поглощать неожиданные убытки, которым подвергается банк", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Так, с 1 января 2021 года будет введен норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).

"Новый норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длинные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования", – говорится в сообщении.

В то же время в НБУ отмечают, что график достижения банками норматива NSFR на уровне 100% будет определен в ноябре, после получения результатов тестовых расчетов.

Кроме того, в период с четвертого квартала 2020 года по первый квартал 2021 года НБУ планирует определить сроки активации буфера консервации капитала и буфера системной важности, введение которых было приостановлено из-за коронакризиса.

НБУ уточняет, что как и большинство центробанков мира, пока не определился с графиком активации этих буферов, он будет обсуждаться на заседаниях комитета по финансовой стабильности.

Во второй половине 2021 года запланировано повышение веса риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%, а также начало имплементации требований по внедрению процессов ICAAP/ILAAP (оценка достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности).

С 1 января 2022 года планируется введение минимальных требований по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков, а с 2024 года – приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами.