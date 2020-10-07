Нацкомиссия оштрафовала "Оператора рынка" за сбой в работе программного обеспечения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение оштрафовать госпредприятие "Оператор рынка" на 85 тыс. грн за нарушения в работе его программного обеспечения 10 января.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду, 7 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В обосновании к проекту постановления НКРЭКУ о наложении штрафа указано, что программным обеспечением лицензиата было некорректно проведено сравнение заявленных и максимально разрешенных объемов продажи электроэнергии при регистрации заявки одного из участников, в результате чего она была активизирована и внесена в реестр заявок на торги на внутрисуточном рынке, а позже акцептирована другим участником. При этом величина суммарного объема продажи электроэнергии превышала максимально разрешенный объем.

Комиссия также указала "Оператору рынка" на нарушения при отмене акцептированных заявок после выявления ошибочной регистрации.

Первоначально НКРЭКУ планировала оштрафовать "Оператора рынка" на 1,7 млн грн, но после короткого совещания члены комиссии большинством голосов уменьшили размер штрафа до минимального.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, комиссия штрафует госкомпанию именно за ненадлежащую работу программного обеспечения, признавая действия самого предприятия во внештатной ситуации корректными.

Присутствовавший на заседании НКРЭКУ директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов объяснил такую ситуацию единоразовым техническим сбоем системы, в результате чего она не распознала ошибочную заявку участника рынка, и подчеркнул, что компанией были оперативно предприняты все необходимые меры для устранения этой внештатной ситуации и возобновлена работа ВСР.

Тем не менее по итогам заседания Евдокимов заявил, что категорично не согласен с решением НКРЭКУ.

"Ми благодарны большинству членов НКРЭКУ, которые взяли во внимание наши аргументы. Но вынуждены не согласиться с выводами, поскольку они наносят имиджевый вред "Оператору рынка". Мы как государственная компания действовали исключительно в рамках украинского законодательства и сделали все, чтобы избежать негативных экономических последствий как для участников рынка, так и для предприятия", – заявил глава "Оператора рынка".