Великобритания назначит специального посланника по торговле с Украиной

В Великобритании появится должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила в своей колонке на сайте "Украинская правда", передает БизнесЦензор.

"Британия отныне будет иметь специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной баронессу Мейер. Это является еще одним свидетельством важности, которую мы придаем нашему двустороннему экономическому сотрудничеству", – сообщила Симмонс.

Дипломат также отметила, что новый "Договор о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве" между Украиной и Великобританией станет первым двухсторонним торговым соглашением между странами.

"Договор также будет охватывать экономическое и отраслевое сотрудничество в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, промышленная политика, сельское хозяйство, информационное общество, окружающая среда и глобальные задачи борьбы с изменением климата", – добавила посол.

Симмонс отметила возможность значительного увеличения экспорта для обеих стран.

"Мы видим возможности в секторах обороны и ядерной энергетики в продуктах питания и напитках, автомобилях, аэрокосмической отрасли и передовых сельскохозяйственных технологиях – этот список можно продолжать", – добавила глава дипломатического ведомства.

Как сообщалось, новое соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией будет подписано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в среду, 7 октября.