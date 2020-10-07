Великобритания назначит специального посланника по торговле с Украиной
В Великобритании появится должность специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной.
Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила в своей колонке на сайте "Украинская правда", передает БизнесЦензор.
"Британия отныне будет иметь специального посланника премьер-министра по вопросам торговли с Украиной баронессу Мейер. Это является еще одним свидетельством важности, которую мы придаем нашему двустороннему экономическому сотрудничеству", – сообщила Симмонс.
Дипломат также отметила, что новый "Договор о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве" между Украиной и Великобританией станет первым двухсторонним торговым соглашением между странами.
"Договор также будет охватывать экономическое и отраслевое сотрудничество в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, промышленная политика, сельское хозяйство, информационное общество, окружающая среда и глобальные задачи борьбы с изменением климата", – добавила посол.
Симмонс отметила возможность значительного увеличения экспорта для обеих стран.
"Мы видим возможности в секторах обороны и ядерной энергетики в продуктах питания и напитках, автомобилях, аэрокосмической отрасли и передовых сельскохозяйственных технологиях – этот список можно продолжать", – добавила глава дипломатического ведомства.
Как сообщалось, новое соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией будет подписано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в среду, 7 октября.
