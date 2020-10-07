Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупные розничные сети АЗС в среду, 7 октября, повысили стоимость сжиженного газа еще на 5-10 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сети WOG и ОККО в среднем повысили цены на 4 и 10 копеек – до 12,85 и 12,97 грн/л соответственно.

В частности, WOG повысила цены в Донецкой и Днепропетровской областях на 40 и 50 копеек – до 12,88 и 12,89 грн/л соответственно.

Сеть ОККО подняла цены на 40 коп. в Закарпатской и Черниговской областях – до 12,79 и 12,89 грн/л.

В остальных регионах автогаз на станциях этих сетей подорожал на 10-20 коп./л.

Цена автогаза на станциях Shell в среднем выросла на 5 копеек – до 12,32 грн/л, на станциях SUN OIL – на 3 коп., до 12,12 грн/л.

Средняя стоимость автогаза по Украине 7 октября составила 12,13 грн/л (+1 коп./л).