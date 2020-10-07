Экспорт зерновых нового урожая достиг 12,7 миллиона тонн

Украина с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 7 октября экспортировала 12,68 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 1,79 млн тонн меньше, чем на эту же дату в прошлом МГ.

Об этом говорится в данных информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

К настоящему времени экспортировано 8,96 млн тонн пшеницы (-0,24 млн тонн), 2,99 млн тонн ячменя и 0,69 млн тонн кукурузы (-1,55 млн тонн).

По состоянию на 7 октября текущего года экспортировано также 51,9 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.