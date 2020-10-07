Падение количества полетов над Украиной ускорилось до 57%, – "Украэрорух"

Трафик в воздушном пространстве Украины в сентябре упал на 56,6% по сравнению с сентябрем прошлого года, тогда как в августе падение составляло 56,3%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух"), передает БизнесЦензор.

В целом в минувшем месяце "Украэрорух" обслужил 14,96 тыс. полетов, из которых 2,71 тыс. – внутренние (сокращение на 0,3% по сравнению с сентябрем 2019 года), 7,02 тыс. – международные (падение на 55,4%) и 5,23 тыс. – транзитные (-67,4%).

В том числе украинские авиакомпании выполнили 6,1 тыс. рейсов (на 43,6% меньше к сентябрю 2019 года), иностранные авиакомпании – 8,86 тыс. рейсов (-62,6%).

"В сентябре в Украине действовал запрет на пересечение границы для иностранных граждан, что отразилось прежде всего на количестве международных рейсов. Таким образом, прогноз Евроконтроля о постепенном восстановлении авиатрафика в сентябре не оправдался. По сравнению с августом текущего года сентябрьское количество полетов уменьшилась почти на две тысячи рейсов", – отмечается в сообщении.

"Украэрорух" прогнозирует, что уменьшение спроса на перелеты в период зимней навигации, а также продолжение карантинных ограничений пересечения границы во многих странах мира приведут к том, что восстановление интенсивности полетов до конца года будет существенно медленнее, чем прогнозировалось в начале карантина.

Как сообщалось, трафик в воздушном пространстве Украины в августе упал на 56,3% по сравнению с августом 2019 года.