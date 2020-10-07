В Одессу прибыл еще восьмой танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси

В морской порт "Южный" прибыл очередной танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

Танкер вчера прибыл в порт "Южный" и начал разгрузку", – сказал представитель концерна.

Тищенко уточнил, что нефть будет поставлена на Мозырский НПЗ через нефтепровод Одесса - Броды.

Как сообщалось, в сентябре глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко заявлял о планах до конца 2020 года принять и прокачать с МНТ "Пивденный" в направлении Беларуси еще две-три танкерные партии азербайджанской нефти.

Транспортировка азербайджанской нефти осуществляется по нефтепроводу Одесса-Броды и по одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Мозырского НПЗ в рамках заключенного до конца 2020 года договора с "дочкой" "Белорусской нефтяной компании" (БКК).

SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе – 56,3 млн тонн.