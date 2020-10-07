В Киргизстане приостановили работу системы SWIFT для предотвращения оттока капитала

Работа системы SWIFT в Киргизстане приостановлена с целью предотвращения оттока капитала из страны.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Национального банка страны Аиды Карабаевой, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель центробанка страны напомнила, что также приостановлена работа систем, обеспечивающих перечисление денежных средств с использование национальных, а также международных платежных систем.

"Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Национальный банк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме", – сказала Карабаева.

Ранее Национальный банк Киргизстана для обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций, рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране.

Напомним, 5 октября в Бишкеке начались массовые протесты против итогов выборов в парламент в Киргизстане. В ночь на 6 октября протестующим удалось захватить здание парламента, где находится офис главы государства, а также освободить из СИЗО спецслужбы бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова, бывшего депутата Садыра Жапарова.

Во вторник ЦИК Киргизстана принял решение признать недействительными итоги прошедших 4 октября парламентских выборов.

Неразберихой в столице попытались воспользоваться в ряде регионов. Поступают сообщения о том, что местные жители на фоне беспорядков захватывают месторождения золота, меди и угля.