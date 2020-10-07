Состояние долларовых миллиардеров впервые превысило $10 триллионов, – исследование

Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров в мире на конец июля текущего года достигло рекордных $10,2 трлн благодаря V-образному восстановлению стоимости активов.

Об этом говорится в совместном исследовании консалтинговой и аудиторской компании PwC и банка UBS, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечают авторы исследования, предыдущий пик в $8,9 трлн был зафиксирован в 2017 году.

Теперь количество миллиардеров увеличилось до 2,19 тыс. по сравнению с 2,16 тыс. в 2017 году.

При этом в отчете также указываются данные на начало апреля текущего года. Тогда в мире насчитывалось 2,06 тыс. миллиардеров (на 43 меньше, чем годом ранее), общее состояние которых составляло $8 трлн (на $564 млрд ниже объема годом ранее).

"Поскольку это исключительный год, мы решили еще больше расширить объем нашего исследования и выйти за стандартные временные рамки анализа, чтобы учесть восстановление фондового рынка после краха, вызванного COVID-19 в марте 2020 года", – пояснили авторі исследования.

При этом состояние американских миллиардеров с 2009 года по 2020 год выросло на 170% и составляет в настоящее время почти $3,61 трлн. В материковом Китае стоимость активов самых богатых людей за этот период взлетела в 12,5 раза – до $1,68 трлн. В Германии показатель увеличился на 175% и достиг $595 млрд, в России – на 80%, до $467,6 млрд, во Франции – на 439%, до $443 млрд, в Индии – на 90%, до $423 млрд, в Гонконге – на 208%, до $356 млрд. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) на конец июля насчитывалось 596 миллиардеров (рост на 85 за прошедший год) с суммарным состоянием в $2,72 трлн.