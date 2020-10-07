БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 067 6

Минэкономики отменило Книги жалоб

Минэкономики отменило Книги жалоб

На прошлой неделе официально вступил в силу приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"До этого предприниматели были вынуждены тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания. В год такие расходы достигали более 44 млн грн. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб. В то же время наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей", – сказано в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что в современном мире есть более эффективные и удобные инструменты контроля и защиты прав потребителей. Так, можно оставлять свои отзывы через "горячую линию", электронное и классическое переписки или социальные сети.

Кроме того, сегодня потребители могут обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы за защитой нарушенных прав как в бумажном, так и электронном виде. 

"Такая практика полностью соответствует европейским и мировым стандартам, будет способствовать налаживанию эффективной коммуникации между бизнесом и потребителем и позволит уменьшить количество "формальных" проверок бизнеса", – сказано в сообщении министерства.

Как сообщалось, в марте 2019 года Кабмин отменил обязательное ведение Книги отзывов и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб оставались в ряде нормативных документов, в частности, приказах Минэкономики. Сегодня окончательно отменен этот устаревший и неэффективный инструмент защиты прав потребителей.

Автор: 

права споживачів (37) Мінекономрозвитку (2061)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
информайия про http://www.consumer.gov.ua устарела новая https://dpss.gov.ua/zvyazkizgromadskistyu/zvernennya-gromadyan
показати весь коментар
07.10.2020 16:53 Відповісти
Реальный пережиток прошлого. Как и лицензирование и прочая херня с сертификацией
показати весь коментар
08.10.2020 00:54 Відповісти
да уж, лицензирование хоздеятельсноти такая херня! а на Западе-то, дураки, все еще лицензируют. АНАРХИЯ - МАТЬ ПОРЯДКА МАТЬ ЕЕ!!
показати весь коментар
08.10.2020 12:34 Відповісти
Я бы с удовольствием с Вами подискутировал. Но у меня много лет бизнес связанный с медициной - лицензионный вид деятельности. И все, что у меня есть в кабинетах, подлежит сертификации. Так вот, я Вам скажу, в нашей стране это полнейшая туфта!!! И лицензии и сертификации.
Маленький пример. Итальянский автоклав в Италии стоит 70тыс.грн. и с завода имеет европейский сертификат качества. А у нас он уже продаётся за 110тыс. т.к. европейский сертификат в Украине не катит. А чтобы получить наш, «занеси в кабинет» кучу бабла. А угадайте кто заплатит за этот «банкет»? Правильно - Вы, мои пациенты. И так по всем позициям.
Лицензия интересует государство, пока ты бегаешь собираешь все разрешения от всех служб, не забывая про «благодарности» + официальная оплата. А потом всем на неё насрать!
показати весь коментар
09.10.2020 19:19 Відповісти
а теперь попробуйте пройти квест:
НАЙДИ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ДЛЯ ЖАЛОБ НА САЙТЕ ГОСПОТРЕБСЛУЖБЫ
показати весь коментар
08.10.2020 12:33 Відповісти
Не фиг народу жаловаться на ее слуг!
показати весь коментар
08.10.2020 14:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 