Минэкономики отменило Книги жалоб

На прошлой неделе официально вступил в силу приказ Минэкономики, отменяющий обязательность ведения Книги отзывов и предложений.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"До этого предприниматели были вынуждены тратить время и значительные средства на администрирование Книги отзывов и предложений, которая находилась в каждом торговом отделе и в каждом зале заведения общественного питания. В год такие расходы достигали более 44 млн грн. В эту сумму включались организационные расходы, назначение ответственного за нее, рассмотрение жалоб. В то же время наличие Книги не гарантировало решения проблемных вопросов, которые возникали у покупателей", – сказано в сообщении.

В Минэкономики отмечают, что в современном мире есть более эффективные и удобные инструменты контроля и защиты прав потребителей. Так, можно оставлять свои отзывы через "горячую линию", электронное и классическое переписки или социальные сети.

Кроме того, сегодня потребители могут обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы за защитой нарушенных прав как в бумажном, так и электронном виде.

"Такая практика полностью соответствует европейским и мировым стандартам, будет способствовать налаживанию эффективной коммуникации между бизнесом и потребителем и позволит уменьшить количество "формальных" проверок бизнеса", – сказано в сообщении министерства.

Как сообщалось, в марте 2019 года Кабмин отменил обязательное ведение Книги отзывов и предложений. Однако требования и упоминания о книге жалоб оставались в ряде нормативных документов, в частности, приказах Минэкономики. Сегодня окончательно отменен этот устаревший и неэффективный инструмент защиты прав потребителей.