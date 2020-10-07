Появился претендент на должность замглавы НБУ после выговора Рожковой и Сологубу

Бывший директор департамента Национального банка Украины (НБУ) Александр Завадецкий претендует на должность замглавы центробанка.

Согласно информации на сайте НАПК, Завадецкий подал декларацию в качестве кандидата на должность 6 октября, передает БизнесЦензор.

Согласно данным декларации, Завадецкий за 2019 год получил всего 39,95 тыс. грн дохода от работы в ООО "Адвокатское бюро Завадецкого", которое ему же и принадлежит, и еще 2,01 млн грн дивидендов по итогам деятельности этой компании.

При этом он хранит на счетах в банке $11 тыс., а наличными вместе с женой – $820 тыс.

Завадецкий был уволен из Нацбанка в конце 2016 года на фоне публичного конфликта с Екатериной Рожковой

В 2018 году Завадецкий пытался оспорить свое увольнение и через суд обязать Генпрокуратуру открыть дело против Рожковой.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу.

Причиной принятого решения указано "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины".

В свою очередьРожкова считает причиной вынесенного Советом Нацбанка решения о недоверии ей и замглавы правления Дмитрию Сологубу их комментарии в средствах массовой информации.