Латвийский PrivatBank прекратит обслуживание платежных карт

PrivatBank в Латвии, в котором 46,5% принадлежит украинскому государственному "Приватбанку", со следующего года будет фокусироваться только на кредитовании и привлечении вкладов.

Об этом сообщила представительница банка Юлия Зейле, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рынок финансовых услуг в Латвии очень насыщен - если сравнить количество кредитных учреждений на душу населения, в Латвии оно относительно высоко. Поэтому для устойчивого развития банк должен найти свою нишу услуг, в которой он может быть конкурентоспособным", - заявил член правления банка Матис Криштобанс.

В соответствии с новой стратегией развития банк продолжит предоставлять клиентам только кредитные и депозитные услуги, с 1 февраля 2021 года прекратив обслуживание платежных карт и другие повседневные услуги.

В банке отметили, что действие платежных карт PrivatBank будет обеспечено до 31 января 2021 года. PrivatBank призывает клиентов следить за предоставляемой банком информацией и своевременно открыть счет в другом кредитном учреждении для получения повседневных услуг.

Криштобанс отметил, что кредитные услуги всегда были сильной стороной PrivatBank, поэтому банк планирует и дальше развивать их. В сфере вкладов банк видит потенциал для обслуживания не только местных клиентов, но и клиентов из других стран Европейского союза.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, в конце июня этого года у PrivatBank был 24 901 клиент, в том числе 22 526 физических и 2375 юридических лиц. В интернет-банке PrivatBank было зарегистрировано 8 825 пользователей. К концу июня 2020 года банк выдал 19 545 платежных карт и установил 10 банкоматов.

В первом полугодии этого года убытки PrivatBank составили 2,83 млн евро, что в четыре раза больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Согласно опубликованному в апреле 2016 года финансовому отчету латвийского PrivatBank, доля украинского "Приватбанка", национализированного в конце 2016 года, в его капитале после проведенной эмиссии на 6 млн евро (до 86,35 млн евро) уменьшилась до 46,54437% с 50,02001%.

Экс-акционеры "Приватбанка" Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, с которыми сейчас судится "Приватбанк" в Украине и Лондоне, в 2016 году сократили свою долю в PrivatBank с 9,00001% до 8,37465%. В документах латвийского банка они указаны как граждане Кипра.

Помимо них, акционерами PrivatBank на конец 2016 года были Concorde (Bermuda) Limited - 9,22686% (годом ранее - 8,49993%), кипрские Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited - соответственно 5,66776% (4,85710%) и 5,28836% (5,68326%), Мордехай Корф и Уриэл Цви Лабер (оба - США) - 4,37139% и 2,67141% (доли за год не менялись), Chastely Investments Limited (Белиз) - 2,70771% (2,534%) и Андреас Софоклеус (Andreas Sofocleous, Кипр) - 2,42856%.

Новым акционером латвийского банка с долей в 3,47425% в 2016 году стала компания Danig Limited (Бермуды) - 3,47425%.

"Приватбанк" в конце 2017 года сообщил, что нанял FinPoint Investment Advisors - одну из ведущих украинских компаний, являющуюся партнером Rothschild в Украине, для поиска покупателей на принадлежащий "Приватбанку" 46,5-процентный пакет акций в PrivatBank, подготовки и сопровождения этой сделки. Однако о результатах этой работы "Приватбанк" не сообщал.