США ужесточили выдачу рабочих виз для IT-специалистов

Правительство США ввело новые ограничения по визам типа H-1B для высококвалифицированных работников.

Согласно распоряжению Министерства по внутренней безопасности США, сокращен перечень профессий для получения виз H-1B, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В частности, теперь от заявителей будут требовать подтверждения диплома университета в профессиональной области, в которой они хотят работать. Также если таких работников нанимают через третьи компании, им будут выдавать эти визы на один год вместо трех.

Кроме того, новое распоряжение Министерства труда США требует, чтобы американские компании повысили зарплаты для получателей виз H-1B, что может сделать поиск рабочей силы за рубежом менее выгодным.

Как отмечает издание, визы категории H-1B выдают профессионалам в области, где требуется высокая квалификация, они очень распространены среди работников IT-сектора, в частности в Кремниевой долине. Ежегодно путем лотереи выдают 85 тысяч таких виз. Больше всего их выдают выходцам из Индии, Китая и Канады. Украинцы состоянию на 2018 год были на 25-м месте по количеству полученных таких виз – всего 720.