Абромавичус не планирует возвращаться в набсовет "Укроборонпрома"

Бывший гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус не планирует возвращаться к работе в наблюдательном совета госконцерна.

Об этом Абромавичус заявил в интервью Громадському радіо, передает БизнесЦензор.

"Сейчас я сказал бы, что моя миссия в "Укроборонпроме", скорее всего, закончена", – сказал Абромавичус.

"Я 22 года провел в частном секторе, хочу продолжить инвестиционные проекты, которыми я занимался еще до того, как возглавил "Укроборонпром". Это касается сельского хозяйства, недвижимости в странах ЕС", – добавил бывший глава концерна, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом от 6 октября уволил с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Исполняющим обязанности гендиректора концерна назначен Игорь Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".

Ранее СМИ сообщали, что рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.