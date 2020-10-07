Глава Совета НБУ рассказал о причинах выговора Рожковой и Сологубу

Совет Национального банка проголосовал за вынесение выговора и за недоверие первому заместителю главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу из-за их высказываний в СМИ, в частности, комментариев изданию Kyiv Post, а также на основании соответствующего письма главы правления НБУ Кирилла Шевченко.

Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин в своем комментарии на сайте Нацбанка, передает БизнесЦензор.

"В последнее время отдельные должностные лица НБУ, стремясь показать свою особенность и исключительность, пытаются навязывать общественности свои личные взгляды и оценки, которые даже не входят в сферу их служебной компетенции и действий, а также нарушение нормативно-правовые акты, которые они сами в подходящее время принимали", – заявил Данилишин.

В частности он обвиняет Рожкову и Сологуба в нарушении приказа НБУ №795-ка от 17 декабря 2019 года "О публичных коммуникации и взаимодействии Национального банка со средствами массовой информации" (в редакции приказа от 10 июля №494-но).

По мнению Данилишина, заместители главы правления НБУ также нарушили Кодекс этики работника Национального банка, Правила внутреннего трудового распорядка для работников НБУ.

Он также сообщил, что основанием для принятого решения стали комментарии Рожковой и Сологуба изданию Kyiv Post, а также письмо председателя Национального банка Кирилла Шевченко от 2 октября №В/13-0005/70628 Р.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместителю главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу.

Причиной принятого решения указано "нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины".

В свою очередьРожкова считает причиной вынесенного Советом Нацбанка решения о недоверии ей и замглавы правления Дмитрию Сологубу их комментарии в средствах массовой информации.