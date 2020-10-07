Производство автомобилей выросло в сентябре до максимума с начала года, – "Укравтопром"

В сентябре на украинских заводах было собрано 861 единиц автотранспортных средств, что является наибольшим показателем за девять месяцев с начала года, но все же на 18% меньше показателя сентября 2019 года.

Об этом сообщает отраслевое объединение "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

В частности, после возобновления выпуска легковых автомобилей в сентябре Запорожский автозавод за месяц произвел 248 машин. На "Еврокаре" за месяц собрали 536 легковых автомобилей.

В результате, производство легковых автомобилей в сентябре составило 784 штук, что на 18,3% меньше прошлого года.

Производство коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) в сентябре составило 4 штуки, все они были изготовлены на заводе "Черкасский автобус". Впрочем в сентябре 2019 года был собран только 1 коммерческий автомобиль.

Кроме того, в течение месяца на пяти предприятиях было сделано 73 автобуса. В том числе 32 штуки выпустил "Черкасский автобус", 20 шт. – Черниговский автозавод, 11 автобусов произвел "Богдан", на ЗАЗе выпустили 6 штук и 4 автобуса собрал Часовоярский завод.

Всего с начала 2020 году в Украине было выпущено 3104 ед. автотранспортных средств, что на 41% меньше, чем за первые девять месяцев прошлого года. В том числе легковых автомобилей – 2 605 штук (-43%), коммерческих – 32 шт. (-61%), автобусов – 467 шт. (-25%).

Как сообщалось, в сентябре стало известно, что Запорожский автозавод будет собирать кроссовер Renault Arkana из комплектующих, которые поставляются с Московского завода группы Renault. Кроме того, на линии ЗАЗа будут собираться автомобили под брендом Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.