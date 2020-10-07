Власти Кипра начали лишать гражданства фигурантов списка с украинскими олигархами

По итогам проведенной проверки власти Кипра решили лишить гражданства семь человек, получивших его в обмен на инвестиции.

Как сообщает Кипрское информационное агентство, по словам представителя правительства Кириакоса Кусиоса, процедура признания получения гражданства недействительным в отношении этих людей уже запущена, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

При этом он не назвал имена и фамилии этих людей.

Представитель правительства Кипра отметил, что в отношении других фигурантов "подозрительного" списка расследование продолжается.

Газета Cyprus Mai 27 сентября сообщила, что юридическая служба Кипра поручила полиции начать расследование возможных нарушений при выдаче так называемых золотых паспортов. Распоряжение было выпущено после того, как служба ознакомилась с докладом специального комитета правительства об исполнении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции с 2012 по 2018 год. Комитет изучил сведения о 42 гражданах, по мнению следствия, входящих в "группу высокого риска".

В ходе расследования выяснилось, что данные о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства. Еще семь человек получили паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации. Эти данные передали в Генпрокуратуру, которая примет решение о том, нужно ли начать процесс аннулирования гражданства.

Как сообщалось, в начале сентября газета Politis опубликовала список лиц, которые получили гражданство Кипра в 2008-2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".

В списке фигурировали олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, а также российские олигархи и бизнесмены.