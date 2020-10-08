Chevron стала самой дорогой нефтяной компанией США
Chevron стала самой дорогой нефтекомпанией США, опередив ExxonMobile, свидетельствуют данные торгов.
Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи капитализация Chevron составила 142,03 миллиарда долларов против 141,65 миллиарда долларов у ExxonMobile. Таким образом, Chevron впервые за 30 лет оказалась самой дорогой нефтяной фирмой в Америке.
Достижение Chevron объясняется спадом ее конкурента, который потерял более 50% капитализации с начала года, в то время как капитализация Chevron упала "всего" на 40%. Обе компании несут убытки на фоне пандемии, но Chevron оказалась несколько устойчивее конкурента.
