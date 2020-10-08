БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Chevron стала самой дорогой нефтяной компанией США

Chevron стала самой дорогой нефтекомпанией США, опередив ExxonMobile, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи капитализация Chevron составила 142,03 миллиарда долларов против 141,65 миллиарда долларов у ExxonMobile. Таким образом, Chevron впервые за 30 лет оказалась самой дорогой нефтяной фирмой в Америке.

Достижение Chevron объясняется спадом ее конкурента, который потерял более 50% капитализации с начала года, в то время как капитализация Chevron упала "всего" на 40%. Обе компании несут убытки на фоне пандемии, но Chevron оказалась несколько устойчивее конкурента.

Exxon Mobil (44) Chevron (15)
