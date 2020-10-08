Цены на нефть остаются выше $42 за баррель

Котировки нефти слабо растут в четверг после падения днем ранее на данных о неожиданном увеличении запасов в США. Рынок следит за приближением к США очередного урагана, который уже привел к приостановке более 80% добывающих мощностей в Мексиканском заливе. "Дельта" должен достись побережья Луизианы в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,21%), до $42,08 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,66 (1,6%), до $41,99 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,02 (0,05%), до $39,97 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,72 (1,8%), до $39,95 за баррель.

Сокращение добычи в Мексиканском заливе уже заложено в нефтяные цены, заявил Bloomberg т главный аналитик OANDA Corp. Эд Мойя.

"Я полагаю, что потенциал роста рынка сейчас ограничен, однако, если для восстановления добычи потребуется больше недели, можно ожидать более существенного подъема цен", - сказал эксперт.

По данным Минэнерго США, в стране впервые за четыре недели выросли запасы нефти - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Запасы бензина в США уменьшились на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения соответственно на 800 тыс. и 2,9 млн баррелей.