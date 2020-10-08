БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
Каждый пятый потребитель задолжал "Хмельницкгазу" за доставку газа

Общая сумма неплатежей домохозяйств за полученные услуги по доставке газа АО "Хмельницкгаз" достигла критической отметки - около 19 млн.грн. Кроме того, еще 25, 6 млн грн не оплатили газораспределительной компании за доставку газа другие категории клиентов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Хмельницкгаз" сообщает БизнесЦензор.

Каждый девятый потребитель Хмельницкой области ни разу с начала года не рассчитался за полученные услуги распределения газа, а каждый пятый - задерживает оплату на 2-3 месяца. Такие несвоевременные расчеты затрудняют работу стратегического предприятия и не дают возможности полноценно проводить первоочередные работы для бесперебойной доставки газа потребителям и на полную готовиться к прохождению отопительного периода.

"Средства, уплаченные за доставку - главный источник финансирования газораспределительной системы. Во-первых, - это обеспечение круглосуточной работы экстренной службы 104, непрерывное обслуживание почти 18 тыс. км существенно изношенной газораспределительной системы области, поддержка и регулирование необходимого давления газа в сети, установка и поверка счетчиков и ряд других услуг", - отмечает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч.

"И самое главное: именно плата за доставку является главной инвестицией каждого потребителя в безопасную и стабильную доставку газа в свой дом", - добавил он.

Сейчас без оплаты остаются 14% счетов за распределение газа. В то же время, общая сумма долга всех категорий потребителей за уже полученные услуги доставки составляет более 48 млн. В частности, теплоснабжающие предприятия не уплатили за распределение газа 24, 6 млн грн., бюджетные организации - 196 тыс. грн., другие субъекты хозяйствования – 4, 7 млн.грн.

"Накануне важнейшего для каждого из нас отопительного периода, обращаемся с убедительной просьбой к каждому потребителю: найти возможность и срочно оплатить счета за доставку газа. Ведь, даже в период карантина, газораспределительная компания ни на миг не прекращает доставлять газ, поскольку обязанность каждого потребителя - вовремя рассчитываться за полученные услуги, чтобы в дальнейшем бесперебойно получать голубое топливо и обеспечить сложный непрерывный технологический процесс доставки"", - резюмирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный.

В свою очередь, для удобства и соблюдения потребителями требований карантина, АО "Хмельницкгаз" давно ввел около десятка современных доступных и безопасных онлайн-сервисов для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своих гаджетов.

Поэтому оплатить удобно за доставку можно по выбранному клиентом платежному сервису и с наименьшей комиссией

  • Личный кабинет на сайте 104.ua
  • Чат-бот "7104ua" в Viber Telegram
  • Мобильное приложение 104Mobile для Android
  • Мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone
