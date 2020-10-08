Каждый пятый потребитель задолжал "Хмельницкгазу" за доставку газа

Общая сумма неплатежей домохозяйств за полученные услуги по доставке газа АО "Хмельницкгаз" достигла критической отметки - около 19 млн.грн. Кроме того, еще 25, 6 млн грн не оплатили газораспределительной компании за доставку газа другие категории клиентов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Хмельницкгаз" сообщает БизнесЦензор.

Каждый девятый потребитель Хмельницкой области ни разу с начала года не рассчитался за полученные услуги распределения газа, а каждый пятый - задерживает оплату на 2-3 месяца. Такие несвоевременные расчеты затрудняют работу стратегического предприятия и не дают возможности полноценно проводить первоочередные работы для бесперебойной доставки газа потребителям и на полную готовиться к прохождению отопительного периода.

"Средства, уплаченные за доставку - главный источник финансирования газораспределительной системы. Во-первых, - это обеспечение круглосуточной работы экстренной службы 104, непрерывное обслуживание почти 18 тыс. км существенно изношенной газораспределительной системы области, поддержка и регулирование необходимого давления газа в сети, установка и поверка счетчиков и ряд других услуг", - отмечает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч.

"И самое главное: именно плата за доставку является главной инвестицией каждого потребителя в безопасную и стабильную доставку газа в свой дом", - добавил он.

Сейчас без оплаты остаются 14% счетов за распределение газа. В то же время, общая сумма долга всех категорий потребителей за уже полученные услуги доставки составляет более 48 млн. В частности, теплоснабжающие предприятия не уплатили за распределение газа 24, 6 млн грн., бюджетные организации - 196 тыс. грн., другие субъекты хозяйствования – 4, 7 млн.грн.

"Накануне важнейшего для каждого из нас отопительного периода, обращаемся с убедительной просьбой к каждому потребителю: найти возможность и срочно оплатить счета за доставку газа. Ведь, даже в период карантина, газораспределительная компания ни на миг не прекращает доставлять газ, поскольку обязанность каждого потребителя - вовремя рассчитываться за полученные услуги, чтобы в дальнейшем бесперебойно получать голубое топливо и обеспечить сложный непрерывный технологический процесс доставки"", - резюмирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный.

В свою очередь, для удобства и соблюдения потребителями требований карантина, АО "Хмельницкгаз" давно ввел около десятка современных доступных и безопасных онлайн-сервисов для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своих гаджетов.

Поэтому оплатить удобно за доставку можно по выбранному клиентом платежному сервису и с наименьшей комиссией