ГБР выявило кражу арестованных контрафактных сигарет

Государственное бюро расследований выявило кражу контрафактных табачных изделий правоохранителями.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБУ сообщает БизнесЦензор.

Главным следственным управлением Государственного бюро расследований в ходе досудебного расследования была проведена инвентаризация контрафактных табачных изделий, которые являются арестованными и хранятся на специализированных складах.

При обследовании указанных складских помещений, на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет.

ГБР открыто уголовное производство по факту присвоения должностными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными лицами арестованного имущества в ходе досудебного расследования имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).