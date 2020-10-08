Европарламент одобрил признание украинской системы сертификации семян (обновлено)

Европейский парламент в первом чтении поддержал признание системы сертификации семян Украины эквивалентной ЕС, сообщил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Европарламент в первом чтении поддержал признание системы сертификации семян Украины эквивалентной ЕС…Призываем Европарламент быстрее перейти к рассмотрению вопроса во втором чтении и наконец решить его, ведь оно почти десятилетие находится на повестке дня работы Украина и ЕС", - сообщил он.

По словам Лисситсы, данное решение открывает возможность полноценного экспорта в страны ЕС семян, выращенных в Украине.

Признание системы сертификации семян Украины, как указал гендиректор ИМК, может спровоцировать не только новую волну инвестирования в семенной бизнес со стороны международных компаний, но и привлечения внутреннего капитала и финансов украинских агропроизводителей в сферу семеноводства. Речь идет о выращивании, производстве, селекции, протравливании и тому подобное.

Кроме того, семена - это продукт с высокой добавленной стоимостью, который при этом в разы выгоднее экспортировать (цена в 2-10 раз выше), отметил Лисситса.

"Признание подтвердит высокое качество и соответствие украинских семян, пожалуй, одним из самых жестких требований сертификации в мире", - добавил президент УКАБ.

Соответствующее решение в среду из 697 депутатов Европарламента поддержало 491.

Позже исполнительная директор Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко заявила, что решение вступит в силу до конца года.

"В Европарламенте состоялось финальное голосование, и оно, по сути, самое главное. Остаются технические моменты - сейчас документ будет передан в Совет ЕС, для формального одобрения 16 октября 2020, после чего главы Европарламента и Совета ЕС совместно подписывают документ", - отметила Григоренко.

Дальше документ передается на публикацию в Официальный вестник ЕС.

"Ориентировочно имеем месяц для подписания и опубликования, после которого на 20 день решение вступит в силу (этот срок определен в самом проголосованном документе)", - уточнила Григоренко.