Создан единый сервис 104.ua для обслуживания потребителей газа по всей Украине

08 октября 2020 года, Киев. 104.ua объединил в единый сервис все онлайн и мобильные услуги для потребителей газа, сеть из 120 клиентских пространств и Всеукраинский контакт-центр.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Региональной газовой компании сообщает БизнесЦензор.

Единый сервис 104.ua объединяет три основных направления сервисов:

- контакт-центр, который уже обеспечивает обслуживание до 60 млн обращений в год;

- личный кабинет и другие онлайн и мобильные сервисы, а также чат-боты 7104 в Viber и Telegram, которыми пользуются более 4 млн клиентов;

- 120 центров обслуживания клиентов в удобных местах для решения всех газовых вопросов.

В компании 104.ua работает 1600 высококвалифицированных специалистов, которые ежедневно обслуживают тысячи клиентов в 16 областях Украины. В планах компании расширить географию сервисного покрытия на все регионы Украины.

"Для каждого потребителя газа 104.ua - это единая точка входа в экосистему сервисов. 104.ua доступен независимо от того, где живет клиент, где находится его газифицированный дом или квартира. Единый сервис работает без привязки к географии газовых компаний, а значит - 104.ua не имеет границ", - отметил директор ООО "104.ЮА" Юрий Петрук.

08 октября компания 104.ua открыла инновационный центр обслуживания 104.ua клиентское пространство на Крещатике 52, работающий для посетителей из любой точки Украины.

В основу нового клиентского пространства положена философия открытости. Посетители клиентского пространства на Крещатике 52 могут самостоятельно выбрать удобное место для обслуживания и в любое время воспользоваться услугами консультантов.

Инновационное клиентское пространство оборудовано тачскрин мониторами и уникальными терминалами 104.ua, которые открывают доступ к онлайн сервисам компании 104.ua. С их помощью посетители могут пройти быструю идентификацию и провести операции по лицевому счету: передать показания счетчика, заплатить за газ и его доставку, пройти регистрацию в Личном кабинете, распечатать счета и другие документы.

