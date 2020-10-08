Цена реализации нефти в Украине снизилась на 4,7%

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в сентябре 2020 года составила 8 тыс. 467,37 грн/тонна, что на 4,7% меньше, чем в августе (8 тыс. 886,8 грн/тонна).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщалось, в январе 2020 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 11 тыс. 114,47 грн/тонна, в феврале – 9 тыс. 647,84 грн/тонна, в марте – 5 тыс. 912,8 грн/тонна, в апреле – 3 тыс. 959,8 грн/тонна, в мае – 6 тыс. 198,59 грн/тонна, в июне - 8 тыс. 115,45 грн/тонна, в июле - 8 тыс. 846,62 грн/тонна, в августе – 8 тыс. 886,8 грн/тонна.