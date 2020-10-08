Пешеходный мост на Оболонский остров могут открыть в следующем году

Пешеходный мост между Оболонским островом и парком "Наталка" планируется открыть в 2021 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уже в следующем году на Оболони появится новый современный пешеходный мост и комфортная зона отдыха. Новый мост соединит парк "Наталка" и остров", – сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, проект реализуется на средства меценатов.

Как сообщала Киевская горгосадминистрация, мостовой переход позволит создать туристический кольцевой маршрут вокруг залива Оболонь. Проект также предусматривает благоустройство Оболонского острова и размещение на нем пляжной зоны.