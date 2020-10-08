БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Украина одолжит $1,6 миллиарда на закупку военной техники у Великобритании

Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества между в военной и военно-технической сферах, предусматривающий поставки военной техники и вооружений за средства британского кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (около $1,6 млрд).

Документ был подписан в ходе визита президента Владимира Зеленского в Великобританию, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере", – сказано в сообщении.

Как уточнил министр обороны Андрей Таран, в меморандуме речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживание производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительство объектов базирования ВМС Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить боеспособность и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", – цитирует Тарана пресс-служба Министерства обороны.

Ожидается, что конкретные меры по практической имплементации достигнутых договоренностей будут обсуждены во время двусторонней встречи министра обороны Андрея Тарана с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес, которая состоится в четверг, 8 октября.

Как сообщалось, в июле Министерство внутренних дел Украины подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины за средства кредита правительства Франции на сумму 116 млн евро.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.

+9
Зеленский привез бумажку с долгом на полтора миллиарда фунтов стерлингов и еще и с процентами. Отдавать он их конечно и не думает, он думает, как со своими корешами - Беней и Ко, распилить оттуда бабла и вывести его к себе за границу. А Украине и Украинцам надо будет отдавать эти долги, пока он будет в своей вилле в Италии купаться в бассейне и пить коктейли, через трубочку с бешенными бабками на счетах в офшорах. А Украинские пенсионеры и вообще все граждане будут в нищите отдавать эти миллиарды, которых уже накопилось почти под 100 миллиардов долларов - это просто сумма от которой волосы дыбом стают. Как ее отдать??? Эти гниды тупо хотят уничтожить Украину. Они берут кредиты и проедают их и пилят и воруют и выводят. Украине нужен нормальный президент, который будет добывать Украине рынки сбыта товаров, чтобы продавать - сырье, обработанную продукцию, и брать деньги такие же за перевозку и доставку. Если страна не производит ничего и не продает ничего, то в ней денег не появиться из ниоткуда. А если страна производит что то или добывает, то это рабочие места - это деньги людям, деньги люди тратят внутри страны в магазинах и т.д. и экономика растет и люди богатеют внутри. Нужно продавать стране что то, чтобы в стране появлялись деньги и она богатела. Если не продавать ничего, а только покупать, то это обречение страны на нищету! Все страны пытаются продавать больше, чем покупают, так работают умные экономики. А у нас все наоборот! И еще и эти выродки у власти берут кредиты, чтобы покупать. А если ничего не продаешь, и денег нету, то чем отдавать, то что набрали в кредит??? Это уничтожение страны! Они ее ведут к краху своими действиями.
+7
Молодцы британцы-дают в долг на покупки у себя.Тем самым поддерживая своего производителя,так как деньги остаются в своей стране+стоимость обслуживания,запчастей,расходных материалов и боеприпасов.Золотое будет их содержание.Амеры и то честнее поступили с нищими-просто подарили катера.
+6
так отечественного производителя вооружения за полтора года уничтожили ,кого поддерживать?
Он же Кличку сам орал что надо поддерживать отечественного производителя. Видать это условие поддержки Украины Великобританией. И никуда не денешся...
так отечественного производителя вооружения за полтора года уничтожили ,кого поддерживать?
в смысле?!.. кого это уничтожили?!..
вертолеты легкие ,полицейские ,не для армии , для Авакова
Молодцы британцы-дают в долг на покупки у себя.Тем самым поддерживая своего производителя,так как деньги остаются в своей стране+стоимость обслуживания,запчастей,расходных материалов и боеприпасов.Золотое будет их содержание.Амеры и то честнее поступили с нищими-просто подарили катера.
И это зебилы ******* ,как фонд на ковид,а отдавать нам.
Это связанные кредиты.Нашим ни копейки не перепадёт,бриты не дураки.
Президент привез контракт на покупку иностранного вооружения так еше и в кредит под % (любят они это дело страну в долги и нищету вводить), в место того что бы привести контракт на продажу Украинской продукции например как американцы покупают в Украине не завод Мотор Сич, как Китайцы, а двигатели-готовое изделие к ракете Антарекс и говорит, что мы розбудовуемо свою армию,может еще свою экономику?, а не имея своей экономики не чем кормить свою армию и вооружать, как отдали ядерные ракеты пусть даже не стреляющие это даже к лучшему, когда страной правят олигархи по просту бандиты , а в замен получили ни чего Джевелины по космической цене под замком и те не стреляющие и списарые вертолеты в кредит вме тт ого, что бы свои покупать
Это Великобритания одолжит Украине деньги, то есть даст в долг. А Украина их займет - возьмет с обязательством последующего возврата.
Кому они это втирают .зенаркоман валит ВСУ.а деньги просто по еврейски расспилят
ви ВЗАГАЛІ читали про що пишеться??? які гроші?? ніхто йому живих грошей НЕ ДАСТЬ! А дадуть озброєння в кредит на цю суму і Україна буде виплачувати цей кредит!!! ГРОШЕЙ НІХТО ЄВРЕЯМ В РУКИ НЕ ДАСТЬ!!! А так як вояка з В.А.ЗЕЛЕН-ого знатний, то завезуть озброєння і буде припадати пилюкою на складах, а народ буде за нього платити кредит... Ось і весь "бізнес"!
Не будет ни техники ,ни фунтов и ни стерлингов...
А если нечем будет отдавать пусть бриты Украину целиком забирают и своих людей поставят управлять и судить. Всяко лучше будет.
Зеленый мудило...ну добьется поддержки ГрейтБритан в ООН, ну озаботятся лишний раз, а потом приютят и обнимут очередного российского олигарха и будут выклянчивать у Путина каких-то договоров на поставки британской продукции в Рашу.
Взяли в долг 1,6 млрд на закупку военной продукции на 1,25. Остальное - на билеты обратно?
эта пьетина тема!)
Англічани ! Не давайте тим зеленим грошей ні цента !!! Краще на ту суму дайте готової зброї. Наприклад атомного підводного човна . Ми зайдемо до москалів з тилу , де вони не чекають.
