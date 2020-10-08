Украина одолжит $1,6 миллиарда на закупку военной техники у Великобритании

Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества между в военной и военно-технической сферах, предусматривающий поставки военной техники и вооружений за средства британского кредита на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов (около $1,6 млрд).

Документ был подписан в ходе визита президента Владимира Зеленского в Великобританию, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере", – сказано в сообщении.

Как уточнил министр обороны Андрей Таран, в меморандуме речь идет о поставках современных образцов военной техники и новейшего высокоточного вооружения, налаживание производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительство объектов базирования ВМС Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить боеспособность и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины и позволит привлечь в нашу экономику современные технологии", – цитирует Тарана пресс-служба Министерства обороны.

Ожидается, что конкретные меры по практической имплементации достигнутых договоренностей будут обсуждены во время двусторонней встречи министра обороны Андрея Тарана с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллес, которая состоится в четверг, 8 октября.

Как сообщалось, в июле Министерство внутренних дел Украины подписало контракт на строительство патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины за средства кредита правительства Франции на сумму 116 млн евро.

Напомним, ГП "Украинское авиационно-транспортное предприятие "Хорив-Авиа" МВД Украины в августе 2018 года заключило соглашение с французской компанией Airbus Helicopters SAS о закупке вертолетов на 554,29 млн евро или 18,23 млрд грн. Вертолеты покупают за счет французского кредита в 475 млн евро. При этом, как оказалось, 274,35 млн евро пойдет на закупку б/у машин с износом до 50%.