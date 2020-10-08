"Укртранснафта" увеличила транспортировку нефти на 6%

Объем транспортируемой нефти АО "Укртранснафта" по результатам девяти месяцев 2020 года составляет 11,8 млн тонн нефти, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты", передает БизнесЦензор.

В частности, объем транспортировки нефти для НПЗ Украины в январе-сентябре 2020 г. составляет 1,9 млн тонн (на 8,7% больше, чем за этот период в 2019 г.), а транзит – 9,9 млн тонн (на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.)

Общий объем транспортировки нефти в сентябре 2020 года уменьшился по сравнению с сентябрем прошлого года на 8% — до 1,5 млн тонн.

"В частности, снизился транзит нефти трубопроводным транспортом через территорию Украины на 6,7% – до 1,3 млн тонн и уменьшился объем транспортировки нефти на НПЗ Украины на 13,6% – до 204 тыс. тонн нефти", - сообщает "Укртранснафта".

Из них компания транспортировала на НПЗ 112,1 тыс. тонн украинской нефти, 76,8 тыс. тонн – азербайджанской (Azeri) и 15,1 тыс. тонн американской (WTI).