Средняя цена импортного газа подскочила в сентябре на треть, – Минэкономики

Украинские предприятия в сентябре 2020 года импортировали газ по средней цене $140,55 (3955,77 грн) за тысячу кубометров, что на 32,5% выше, чем в августе.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, в августе импорт газа осуществлялся по средней цене $106,11 (2 918,13 грн) за тыс. кубометров.

Средняя таможенная стоимость импорта природного газа на территорию Украины в июле составля $140,62 (3 673,49 грн) за тысячу кубометров.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечали, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.