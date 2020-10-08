Украина подписала договор о свободной торговле с Великобританией (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

"Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией", – написал министр.

Как пояснил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка, новый договор с Великобританией полностью базируется на положениях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Украина сохраняет все направления сотрудничества с Британией, которые существовали в рамках Соглашения об ассоциации. Единственное исключение, по понятным причинам, адаптация законодательства – это уникальный формат сотрудничества, который существует в отношениях между Украиной и ЕС", – написал заместитель министра на своей странице в Facebook.

Качка подчеркнул, что благодаря подписанию документа, Украина сохраняет режим свободной торговли с Великобританией, при этом даже на лучших условиях.

"98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании", – отметил замминистра.

В то же время соглашением по-прежнему предусмотрены тарифные квоты на ряд товаров, однако эти квоты увеличиваются.

"Например, тарифная квота на томатную пасту в ЕС-28 составляет 10 тыс. тонн. Она не уменьшится, когда в Великобританией перестанет применяться торговый режим ЕС. Она наоборот увеличится на 20%, ведь соглашение с Британией предусматривает квоту в 2 тыс. тонн для томатной пасты", – пояснил Качка.

"На все квотированные товары увеличение составит в диапазоне от 13 до 20%. В абсолютных цифрах это дополнительные 136,2 тыс. тонн в год тарифной квоты на пшеницу, 100,02 тыс. тонн в год – кукурузы и 12,04 тыс. тонн в год – мяса птицы. Такое увеличение в разы больше, чем доля Великобритании в нашей торговле с ЕС", – добавил торговый представитель.

Он напомнил, что по результатам 2019 года Великобритания находилась на 12 месте среди всех государств-членов ЕС по товарообороту с Украиной. Он составил $1,33 млрд, что составило менее 3% от общего товарооборота с ЕС.

Качка добавил, что пересмотр подписанного соглашения может произойти уже через два года.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко отмечал, что новое соглашение представляет собой документа объемом сотни страниц, который призван установить стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, включая зону свободной торговли. Необходимость подписания документа возникла после выхода этой страны из Евросоюза, а соответственно – из соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

"Это соглашение, фактически, является соглашением о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это приблизительно такое же ассоциативное соглашение, которое мы заключали с ЕС, только направленное на одну страну, которая решила выйти из этого союза", – пояснил Пристайко.