SkyUp запустит регулярные рейсы на турецкий горнолыжный курорт

Авиакомпания SkyUp откроет с 27 декабря регулярные рейсы из Киева в турецкий город Кайсери, вблизи от которого расположен горнолыжный курорт на склонах потухшего вулкана Эрджиес.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы по этому направлению будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, передает БизнесЦензор.

Билеты будут продаваться только вместе – туда и обратно.

Как сообщалось, с конца сентября SkyUp начал регулярные полеты из Киева в Стамбул.

авіація (2289) Туреччина (1133) авіасполучення (2520) SkyUp (305)
