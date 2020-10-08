SkyUp запустит регулярные рейсы на турецкий горнолыжный курорт

Авиакомпания SkyUp откроет с 27 декабря регулярные рейсы из Киева в турецкий город Кайсери, вблизи от которого расположен горнолыжный курорт на склонах потухшего вулкана Эрджиес.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, рейсы по этому направлению будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, передает БизнесЦензор.

Билеты будут продаваться только вместе – туда и обратно.

Как сообщалось, с конца сентября SkyUp начал регулярные полеты из Киева в Стамбул.